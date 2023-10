Kráľovič: O spôsobe reakcie na dočasné kontroly budeme diskutovať

„Celý čas tvrdíme, že zatváranie vnútorných hraníc v rámci Schengenu nedáva nejaký zmysel, je to vlastne popretie princípu schengenského priestoru, takže to nepovažujeme za šťastný nápad. Na vláde budeme diskutovať o tom, ako na to reagovať,“ povedal.

Reakciu na opatrenia, ktoré zaviedli susedné krajiny, avizoval predseda vlády Ľudovít Ódor.

Poľsko, Česko i Rakúsko zaviedli od polnoci náhodné dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Opatrenie má trvať desať dní, môže sa však predĺžiť.