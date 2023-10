Zamestnanci Letiska Poprad-Tatry ukončili štrajkovú pohotovosť

Informovali o tom tamojšie odbory s tým, že požiadavka v zmysle rozvoja letiska a pokračovanie vo významných projektoch bola podľa nich zo strany vedenia jednoznačne potvrdená.

„Pre zamestnancov letiska je aj týmto naďalej zachovaná zamestnanosť, čo bola základná požiadavka odborovej organizácie. Výkonný riaditeľ sa spoločne s predsedom odborovej organizácie Michalom Pavelom zhodli na tom, že na ďalší rozvoj letiska a naplnenie jeho plánov je dôležitá kontinuita,“ uvádzajú odborári. Nový riaditeľ pritom podľa nich ocenil doterajšie výsledky bývalého vedenia letiska, ktoré akcionári minulý týždeň odvolali na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Odborári dodávajú, že letisko má za sebou tretí mesiac významného rastu vo všetkých merateľných ukazovateľoch. Uviedli, že 1688 leteckých pohybov v septembri predstavuje 200-percentný nárast oproti roku 2022. Zároveň rástol o 22 percent aj počet odbavených cestujúcich.

Zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti v druhej polovici septembra, keďže mali pochybnosti o ďalšom fungovaní letiska. Akcionári, ktorými sú Ministerstvo dopravy SR, mesto Poprad a mesto Vysoké Tatry, ubezpečili, že letisko pod Tatrami bude mať aj naďalej štatút medzinárodného letiska. Viackrát odmietli akékoľvek konšpirácie o tom, že by sa malo zrušiť alebo by sa mala jeho prevádzka obmedziť.