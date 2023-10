SHMÚ vystríha pred silným vetrom na juhozápade i horách v severných oblastiach

V oboch prípadoch vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa.

Pre okresy Bratislavského, Trnavského i Nitrianskeho kraja platí výstraha pred vetrom od polnoci do 8.00 h. „Rýchlosť vetra môže dosiahnuť v nárazoch 65 - 70 kilometrov za hodinu,“ upozorňujú meteorológovia.

Rýchlosť vetra na horách v severnej i centrálnej časti Slovenska môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 - 85 kilometrov za hodinu. Výstraha pred takýmto vetrom so silou víchrice platí do 1.00 do 7.00 h.