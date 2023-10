Prezidentka rokovala s lídrami, viacerí poslanci riešia funkcie v regióne

Prijala predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho a predsedu KDH Milana Majerského. Viacerí novozvolení poslanci parlamentu, ktorí v súčasnosti pôsobia v komunálnej a regionálnej politike, zároveň riešia, či si ponechajú všetky funkcie.

Predsedníctvo strany Hlas-SD zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Rokovať bude strana najskôr s víťazom volieb, teda Smerom-SD, potvrdil to predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Neformálne sa už stretol s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Deklaroval zodpovedný prístup k rokovaniam, aby nedošlo k patovej situácii. Nateraz nekonkretizoval požiadavky strany ani personálne pozície, ktoré by chcela obsadiť.

Zatiaľ to vyzerá tak, že KDH mieri do opozície, skonštatoval šéf KDH Milan Majerský. Predsedníctvo hnutia si podľa neho stojí za tým nejsť do vlády so Smerom-SD. V prípadnej štvorkoalícii s Hlasom-SD, SaS a PS by podľa neho boli v niektorých otázkach priepastné rozdiely medzi stranami, no sú ochotní debatovať, aby došlo k „veľkej miere kompromisu“. Majerský sa už stretol s predsedom PS Michalom Šimečkom. Pri štvorkoalícii je podľa neho veľa otázok, ktoré tak skoro zodpovedané nebudú. Štvorkoalícia môže podľa neho stroskotať, ak liberáli neustúpia z požiadaviek konzervatívcov.

Prezidentka Zuzana Čaputová má na pláne aj ďalšie stretnutia v rámci povolebných rokovaní. Vo štvrtok (5. 10.) sa stretne s predsedom hnutia OĽANO a priatelia Igorom Matovičom a v pondelok (9. 10.) s lídrom SNS Andrejom Dankom.

Rokovania o vytvorení koalície si podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica vyžadujú striedmosť vo verejných vyjadreniach. Zároveň skonštatoval, že pri rokovaní s preferovanými koaličnými partnermi nenarazil na zásadné programové rozdiely. Upozornil na to, že prvé rozhovory sa týkajú obsahu budúceho vládneho programu, nie personálnych otázok. Takisto informoval o tom, že požiadal súčasného premiéra Ľudovíta Ódora o súčinnosť pri poskytnutí informácií o vývoji verejných financií.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka bude pokračovať v sondovaní možností zostaviť koalíciu bez Fica, aj keď je menej pravdepodobná. Dokončil prvé kolo neformálnych rozhovorov s predsedami strán možnej koalície. Za dobrú správu označil, že zo všetkých strán je potvrdený záujem pokračovať v rozhovoroch a nenarazili na požiadavku, o ktorej by sa nevedeli ďalej rozprávať.

Viacerí novozvolení poslanci, ktorí pôsobia v komunálnej a regionálnej politike, riešia, či si ponechajú všetky funkcie. Do parlamentu sa dostalo aj šesť z ôsmich predsedov samosprávnych krajov. Nielen tí pre TASR odpovedali, ako plánujú postupovať.

- Juraj Droba sa nevzdá funkcie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Ešte nevie, či si uplatní mandát poslanca parlamentu.

- Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič sa o tom, či si bude uplatňovať mandát poslanca súbežne s výkonom funkcie v krajskej samospráve, vyjadrí až po prevzatí osvedčenia o zvolení.

- Milan Majerský zostáva predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Podľa neho je možné vykonávať túto funkciu aj s mandátom poslanca.

- Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška neuvažuje v súvislosti s opätovným zvolením do Národnej rady SR vzdať sa jedného z dvoch postov.

- Erika Jurinová zostane na poste predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja. Zvažuje neprebratie mandátu poslankyne Národnej rady SR.

- Novozvolený poslanec Branislav Becík, ktorý pôsobí aj ako predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa funkcie vzdať neplánuje. Skĺbenie funkcií vidí ako skvelú príležitosť na zmeny.

- Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja pre oblasť sociálnych vecí a miestna poslankyňa v bratislavskej Karlovej Vsi Simona Petrík sa vráti do parlamentu. Či sa prípadne vzdá niektorého zo súčasných postov, sa vyjadrí neskôr.

- Novozvolený poslanec Ján Blcháč plánuje naďalej pôsobiť aj vo funkcii primátora Liptovského Mikuláša. Chce vykonávať oba posty súčasne.