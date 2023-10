Šojgu: Rusko neplánuje vyhlásiť novú mobilizáciu

DNES - 13:56

Moskva Správy » Zahraničné

Rusko neplánuje dodatočnú mobilizáciu mužov do boja na Ukrajine, keďže sa tento rok do ozbrojených síl alebo dobrovoľníckych jednotiek prihlásilo vyše 335.000 ľudí. Oznámil to utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Rusko posilňuje svoje ozbrojené sily a zvyšuje výrobu zbraní, keďže sa očakáva, že vojna na Ukrajine, kde sa front za uplynulý rok takmer nepohol, bude dlhá. „Nemáme plány na ďalšiu mobilizáciu,“ povedal Šojgu ruským generálom. Dodal, že ozbrojené sily majú dostatočný počet vojenského personálu pre „špeciálnu vojenskú operáciu“, ako Moskva označuje svoju inváziu na Ukrajine. Ruský minister obrany zároveň vyzdvihol patriotizmus tých, ktorí sa ozbrojených zložiek prihlásili. „Od začiatku roka vstúpilo do vojenskej služby na základe zmluvy alebo do dobrovoľníckych formácií vyše 335.000 ľudí. Len v samotnom septembri podpísalo zmluvy vyše 50.000 občanov,“ povedal Šojgu. Uvedené číselne údaje podľa agentúry Reuters naznačujú, že Rusko dosiahlo výrazný pokrok pri verbovaní nových brancov i pri včleňovali bojovníkov zo žoldnierskej Vagnerovej skupiny do tzv. dobrovoľníckych formácií. Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vlani v septembri čiastočnú mobilizáciu 300.000 záložníkov, v dôsledku čoho ušli z Ruska tisíce mladých mužov v snahe vyhnúť sa poslaniu do boja. Šéf Kremľa opakovane uviedol, že nie je potrebné mobilizáciu vyhlásiť znovu. Rusko spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu vlani vo februári a rozpútalo vojnu, v ktorej zomreli alebo utrpeli zranenia už státisíce mužov. V dôsledku konfliktu prišlo aj k výraznému zhoršeniu vzťahov Ruska so Západom. Zdieľať tento článok na Facebooku