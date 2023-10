Smer-SD chce nechať zonáciu Veľkej Fatry na novú vládu, PS naopak nesúhlasí

„Schvaľovanie tohto zámeru na rokovaní vlády v stredu (4. 10.) nemá naliehavé opodstatnenie, aby sa ním narýchlo a na poslednú chvíľu zaoberala odchádzajúca vláda. Dôležitým argumentom na zastavenie tohto procesu je, že tak chce vláda spraviť napriek nesúhlasu odborníkov a zainteresovaných strán a napriek neodstráneným rozporom,“ skonštatoval podpredseda Smeru-SD Richard Takáč.

PS to považuje za otázku najvyššej naliehavosti, pretože zonácia národných parkov je kľúčová pre ich fungovanie, povedal europoslanec Michal Wiezik. „V minulosti sme boli príliš často svedkami, kedy chýbajúca zonácia umožnila devastáciu prírody národných parkov, čo viedlo až k žalobe voči Slovensku na Európskom súdnom dvore. Opodstatnene sa obávame, že táto prax sa vráti v prípade, že vládu zostaví Robert Fico spolu s extrémistami zozbieranými v SNS,“ skonštatoval.

Z návrhu ministerstva životného prostredia vyplýva, že nová zonácia Veľkej Fatry by mohla začať platiť od 1. januára 2024. Územie s prísnou ochranou má v národnom parku predstavovať viac ako 40 percent celkového územia, čím sa v porovnaní so súčasným stavom zdvojnásobí. Celková výmera by bola po zonácii takmer 41.000 hektárov.