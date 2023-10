SOI upozorňuje na nebezpečný výrobok, ohrozené sú tisíce spotrebiteľov

Najväčší výrobca cyklistických komponentov na svete Shimano zavádza celosvetovú revíziu jednej zo svojich najpredávanejších súčiastok bicykla. Po tisícoch oznámení o poruchách a zraneniach používateľov sťahujú výrobok z trhov po celom svete. Na stiahnutie produktu zo slovenského trhu upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Spoločnosť Shimano stiahne vyše 2,8 milióna kľukových súprav z celého sveta, aby uskutočnila ich kontrolu a zákazníkom ich vymení za nové. Tento program kontroly a výmeny nadväzuje na vyšetrovanie agentúr pre bezpečnosť výrobkov v Európskej únii a USA po tom, ako bolo v priebehu desiatich rokov podaných viac ako 4 500 sťažností na zlyhávajúce kľuky.

Model Hollowtech II od spoločnosti Shimano sa stal notoricky známym pre problémy s oddeľovaním spojov. Ide o časť, ktorá spája reťaz bicykla s ramenom pedálov. Rameno kľuky sa môže oddeliť pri tlaku na pedál. „Vonkajší kryt ramena kľuky sa môže začať oddeľovať od hlavného tela ramena kľuky, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pádu a zranenia pre spotrebiteľov,“ vysvetľuje SOI.

Týka sa to vybraných spájaných 11-rýchlostných cestných kľukových sád HOLLOWTECH II vyrobených v období od 1. júna 2012 do 30. júna 2019. „Na napravenie tejto situácie dá spoločnosť Shimano skontrolovať akúkoľvek predmetnú kľukovú sadu. Spoločnosť Shimano vymení bezplatne každú kľuku, ktorá neprejde touto kontrolou,“ uvádza SOI.

Identifikácia kľukových sád

Dotknutými výrobkami sú kľukové sady značky DURA-ACE a ULTEGRA s nasledujúcimi číslami modelov: ULTEGRA FC-6800, FC-R8000 a DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 a FC-R9100-P. Čísla modelov sú vyrazené na vnútornej strane ramena kľuky v blízkosti jeho spodnej časti.

Výrobný kód je vyrazený na vnútornej strane ramena kľuky v jeho spodnej časti. Dotknuté modely sú vyrobené pred júlom 2019 a majú nasledujúce dvojpísmenové výrobné kódy: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE, a RF.

Spoločnosť Shimano vyzýva spotrebiteľov, ktorí sa domnievajú, že majú dotknutý výrobok, aby kontaktovali autorizovaného predajcu spoločnosti Shimano a dohodli si bezplatnú kontrolu kľukovej sady.

„Spotrebiteľom, ktorých kľukové sady budú počas kontroly vykazovať známky oddeľovania spojov alebo delaminácie, poskytne spoločnosť Shimano bezplatnú náhradnú kľukovú sadu, ktorú im odborne nainštaluje predajca. Ak kľuková sada bude po kontrole vyžadovať výmenu, nepoužívajte ju,“ dodáva SOI.