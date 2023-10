Premiér: Slovensko zareaguje na kontroly na hraniciach s Českom a Poľskom

Avizoval to premiér Ľudovít Ódor. Nelegálna migrácia podľa neho potrebuje európske riešenie na vonkajších hraniciach.

„Len čo niektorá krajina začne viac chrániť svoju hranicu, vyvolá to kaskádový efekt, všetci za to zaplatíme peniaze a výsledok bude veľmi nejasný. V tomto prípade proces odštartovalo Poľsko, ktoré je v predvolebnom období a naskakuje Česká republika,“ povedal. V stredu na to podľa jeho slov zareaguje aj Slovensko.

Poľsko aj Česká republika zavádzajú v noci z utorka na stredu dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom.