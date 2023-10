Hlas-SD bude rokovať s víťazom volieb, nevylúčil ani jeden variant koalície

Predsedníctvo strany Hlas-SD zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Rokovať bude strana najskôr s víťazom volieb, teda so stranou Smer-SD. Uviedol to predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Neformálne sa už stretol s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Deklaroval zodpovedný prístup k rokovaniam, aby nedošlo k patovej situácii.

„Uvedomujeme si svoju pozíciu strany, bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia ani jedného typu. Preto budeme pristupovať k rokovaniam zodpovedne, tak aby vláda vznikla,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že ak by sa Hlas-SD rozhodol ostať v opozícii, nastala by patová situácia a hrozili by opäť predčasné voľby.

V prípade neúspechu rokovaní s víťaznou stranou je Pellegrini pripravený sadnúť si za rokovací stôl aj s potenciálnou štvorkoalíciou. Podčiarkol, že ak by napokon vo vládnej koalícii došlo k „zvláštnemu konaniu“, zmene priorít a porušovaniu koaličných dohôd, Hlas-SD je pripravený ju opustiť. Následne by sa v takom prípade podľa neho dala zložiť aj nová vláda na základe výsledkov volieb. Vidí v tom dobrý „blokačný mechanizmus“.

Nateraz nekonkretizoval požiadavky strany ani personálne pozície, ktoré by chcela obsadiť. Nepovedal, či mu Šimečka ponúkol premiérsky post. „O funkciách sme sa nebavili, to bude predmetom ďalších kôl,“ dodal. Nemyslí si ani, že o tom bude diskutovať s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom na prvom stretnutí. Tam si podľa neho skôr povedia svoje predstavy a mantinely.

Pellegrini tiež uviedol, že si vie predstaviť v koalícii aj KDH. To už však podľa jeho slov oznámilo rozhodnutie nejsť do koalície v zložení Smer-SD a Hlas-SD. Existujú preto podľa neho len možnosti zloženia vlády Smer-SD, Hlas-SD a SNS, alebo PS, Hlas-SD, SaS a KDH.

Vstup do vlády so Smerom-SD by Pellegrini nebral ako prehru. Tvrdí, že by nešlo o návrat a že Hlas-SD môže byť vo vláde rovnocenným partnerom. „Nebudem žiadny 'podržtaška' ani nebudeme výťahom k moci, aby si s krajinou mohol zase robiť, čo chce,“ podotkol.

Čo sa týka orgánov činných v trestnom konaní, súčasný šéf polície Štefan Hamran odíde podľa Pellegriniho z funkcie bez ohľadu na to, aká vláda vznikne. Myslí si, že nový minister vymenuje aj nového šéfa Policajného zboru. Považuje to za jasné a isté.