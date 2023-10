Musk zverejnil meme so Zelenským, zožal za to vlnu kritiky

Fotografiu sprevádza popis: "Keď ubehlo päť minút a stále si nepožiadal o pomoc za miliardu dolárov".

Na Muskov status podľa agentúry Reuters reagovali tisíce ľudí, pričom väčšina z nich ho odsúdila: podporu Ukrajine zo strany USA označovali za nutnú a pripomínali Muskovi, že balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu sú aj investíciami do amerického vojensko-priemyselného komplexu, teda do ekonomiky USA.

Na sociálnych sieťach sa objavili i meme s Muskom v hlavnej úlohe: je v nich vyobrazený v uniforme vojaka ruskej armády, ako pes na reťazi vedený ruským prezidentom Vladimirom Putinom či v analogickej póze ako Zelenskyj v pôvodnom meme, ale s popisom: „Keď uplynie päť minút a ty si ešte nepovedal ani jednu hlúposť“.

Tento motív využil vo svojej reakcii aj ukrajinský parlament, pričom fotokoláž doplnil textom: „Keď prešlo päť minút a ty si nešíril ruskú propagandu“.

Ukrainian Parliament (Verkhovna Rada of Ukraine) mocks Elon Musk:



When it’s been 5 minutes and you haven’t spread russian propaganda. pic.twitter.com/sIIUWRncSR