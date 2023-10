Do parlamentu zvolili 33 žien, najviac ich je z Progresívneho Slovenska

Najviac žien je z Progresívneho Slovenska (PS), v tomto poslaneckom klube by ich mohlo byť 16. Zo 150-členného zboru je zvolených 117 mužov. Vyplýva to zo zoznamu zvolených kandidátov na poslancov do Národnej rady (NR) SR, zverejneného Štatistickým úradom SR.

Smer-SD by mohol mať tri ženy zo 42 zvolených poslancov. Z 32 zvolených poslancov za PS je 16 žien. Za Hlas-SD sa dostali do parlamentu štyri ženy, spolu má 27 poslancov. Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by mohla mať v 16-člennom klube štyri ženy. KDH by mohli v NR SR reprezentovať z 12 poslancov dve ženy, SaS tri ženy z 11 poslancov a SNS jedna žena z desiatich poslancov.