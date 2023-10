Takto dopadli volebné výsledky v obciach na východe, kde žije najviac Rómov

Vo všetkých obciach na východe Slovenska, kde sa podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov hlási k rómskej národnosti viac ako 1000 ľudí, s výrazným náskokom vyhrala v sobotňajších (30. 9.) parlamentných voľbách koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. V rámci Prešovského kraja získala najväčší podiel hlasov v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa (92,05 percenta) a v rámci Košického kraja na sídlisku Luník IX (91,02 percenta).

Po Lomničke získala spomedzi obcí v Prešovskom kraji najväčší podiel hlasov v Jarovniciach (86,22 percenta), čo predstavuje 2310 hlasov. Nasledujú obce Krížová Ves (76,98 percenta), Rakúsy (76,67 percenta), Podhorany v Kežmarskom okrese (76,32 percenta), Výborná (63,96 percenta) a Ostrovany (66,27 percenta). V obci Vechec získala koalícia 48,02 percenta hlasov a v Zámutove 43,83 percenta. Dokopy v týchto obciach hlasovalo za OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí 7319 ľudí.

Na Luníku IX, kde v rámci Košického kraja táto koalícia dominovala najvýraznejšie, ju volilo 487 ľudí. Druhý najvyšší podiel mala v Kecerovciach (86,36 percenta), čo predstavuje 1184 hlasov. Nasleduje Žehra (70,36 percenta), Bystrany (66,94 percenta), Richnava (63,32 percenta), Rudňany (50,32 percenta) a Veľká Ida (42,12 percenta). Spolu ide o 4441 hlasov.

Spomedzi všetkých obcí východného Slovenska získala najväčší podiel v obci Jurské (91,66 percenta) v okrese Kežmarok. S viac ako 70-percentným podielom hlasov v Prešovskom kraji nasledujú Stráne pod Tatrami, Červenica, Cigeľka, Malý Slivník, Chminianske Jakubovany a Ihľany. V Košickom kraji ide o obce Vtáčkovce, Rankovce a Vrbnica.

V rámci celého východného Slovenska získalo OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí viac ako polovicu platných hlasov v 48 obciach, z toho je jedna mestská časť v Košiciach - Luník IX.

Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stala strana Smer-SD, ktorá získala 22,94 percenta hlasov. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko so 17,96 percenta. Za ním nasleduje Hlas-SD (14,7 percenta). Do parlamentu sa dostala aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí (8,89 percenta), KDH (6,82 percenta), SaS (6,32 percenta) a SNS (5,62 percenta).