Na psychický stav vplýva aj počasie, na jeho zmenu sa treba pripraviť

Uviedol topsychológ Michal Bača z Ligy za duševné zdravie (LDZ). Na zmenu počasia sa treba podľa jeho slov vedome pripraviť.

„Nižšie množstvo svetla je spôsobené skracovaním dní na jeseň alebo je dôsledkom zamračeného počasia - často aj kombináciou oboch. Menej svetla môže prehlbovať depresívne alebo úzkostné nálady. Ľudia, ktorí majú predispozíciu na problémy v oblasti depresie alebo úzkosti alebo už majú s poruchami v týchto oblastiach skúsenosť, môžu zažívať zhoršenie stavu - a je dobré, ak sa na to pripravia,“ skonštatoval.

Pre väčšinu ľudí je podľa psychológa nepríjemný aj chlad. „Potrebujeme sa viac obliekať, čo znižuje osobný komfort, pod vplyvom chladu klesá u mnohých ľudí imunita, čo spôsobuje častejšie ochorenie, čo nám zas zužuje naše možnosti a komplikuje život,“ podotkol. V období, keď je menej svetla a viac chladu, sú podľa jeho slov obmedzené aktivity, ktoré majú ľudia radi v lete.

Potrebné je podľa slov Baču uvedomiť si, čo zmena počasia prináša a vedome sa na to pripraviť. Odporúča pohyb na čerstvom vzduchu aj v chladnom počasí. Ľudia by sa mali počas dňa podľa neho snažiť vyjsť na slnko. „Ísť do prírody cez víkend, domáce práce si nechať na tmavú časť dňa,“ povedal. Keď sa zotmie, ľudia by si podľa jeho slov mali rozsvietiť interiér. Radí, aby ľudia neprestávali pre počasie s obľúbeným športom. „Ak sa nedá športovať vonku, tak sa presunúť do interiéru,“ priblížil.

Odporúča v rámci prevencie tiež popremýšľať o otužovaní. „Vedome sa vystavovať chladu a pomôcť tak imunite adaptovať sa na chlad,“ poznamenal. Prospešné je tiež neostávať v samote, ale vyhľadávať spoločnosť blízkych. Ľudia by podľa neho tiež mali aktívne vyhľadávať kultúrne aktivity. „Úplne kľúčový je vnútorný postoj - to, ako sa cítime, nemusí byť dôsledkom počasia za oknami, ale toho, ako sa my sami rozhodneme,“ dodal.