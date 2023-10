Szijjártó: Na Slovensku je šanca, aby vznikla opäť stabilná vláda

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó vyjadril v nedeľu v súvislosti s parlamentnými voľbami na Slovensku radosť z toho, že "ľudia v nespochybniteľne demokratických voľbách rozhodli jasne". Šéf maďarskej diplomacie na Facebooku napísal, že výsledky volieb otvárajú šancu na to, aby na Slovensku opäť vznikla stabilná vláda a aby sa ďalej rozvíjali slovensko-maďarské vzťahy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Všetky úspechy, ktoré v posledných rokoch pomohli vzťahom medzi oboma krajinami - ako napríklad výstavba mostov či otvorenie hraničných priechodov, sú výsledkom dohôd uzavretých s bývalou vládou Roberta Fica,“ zdôraznil maďarský minister.

Szijjártó ďalej podčiarkol, že o vojne, migrácii a rodových otázkach uvažuje Fico rovnako ako Maďarsko. „Jeho víťazstvo ponúka vážnu šancu na posilnenie spojenectva v rámci Vyšehradskej štvorky (V4)“, dodal. „Blahoželáme a prajeme veľa úspechov!“ dodal Szijjártó po slovensky na záver svojho statusu.

Víťazom sobotňajších predčasných parlamentných volieb na Slovensku sa stal Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percenta. Do parlamentu sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí a tiež KDH, SaS a SNS. Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta.