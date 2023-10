V jednom okrsku sa nepodarilo sčítať hlasy, výsledky budú neplatné

V jednom okrsku v Prešovskom kraji sa nepodarilo sčítať hlasy a výsledky budú neplatné. Z toho dôvodu nie je v definitívnych výsledkoch 100 percent sčítaných zápisníc. Informoval o tom v nedeľu predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko.

Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová spresnila, že príčinou bolo zlyhanie členky okrskovej volebnej komisie, ktorá hodila do hlasovacej schránky nezistený počet obálok.

Predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz potvrdil, že jeden nezarátaný okrsok nemá vplyv na výsledný počet mandátov, ktoré získali politické strany.

Celý proces spracovania výsledkov trval desať hodín a 38 minút. „Je to o jednu hodinu a 17 minút kratší čas, ako trvala sumarizácia parlamentných volieb v roku 2020,“ priblížil Peťko.

Poznamenal, že spočiatku zaznamenali dočasné spomalenie zobrazovania priebežných výsledkov. Príčinou bol podľa jeho slov veľký nápor zasielaných zápisníc do systému. „Nemalo to však žiaden vplyv na kvalitu spracovania výsledkov,“ podotkol s tým, že o 4.00 h boli spracované výsledky z 95 percent okrskov. Poprel, že by štatistický úrad zaznamenal počas volebnej noci kybernetický útok.

„Výsledky volieb sú spracované tak rýchlo, ako je rýchla najpomalšia okrsková volebná komisia,“ dodala Chmelová. Najpomalšie boli podľa jej slov okrsky v Bratislave.