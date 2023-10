Víťazom volieb je Smer-SD, výsledky potvrdila štátna komisia

Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta, hlasovalo 3.007.123 voličov.

Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko so 17,96 percenta so ziskom 32 poslaneckých mandátov. Za ním nasleduje Hlas-SD (14,7 percenta) s 27 poslaneckými kreslami. Do parlamentu sa dostala aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí (8,89 percenta), ktorá obsadí v parlamente 16 poslaneckých miest. KDH získalo 6,82 percenta hlasov a v parlamente bude mať 12 poslancov, za ním nasleduje strana SaS (6,32 percenta), ktorá bude mať 11 poslancov. Do parlamentu sa dostala aj SNS (5,62 percenta), ktorá získala desať poslaneckých miest.

Tesne pred bránami parlamentu ostala Republika so ziskom 4,75 percenta a Aliancia so 4,38 percenta. Pod troma percentami hlasov sú Demokrati (2,93 percenta) a Sme rodina (2,21 percenta).

Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov - ĽSNS (0,84 percenta), KSS (0,33 percenta), Pirátska strana (0,31 percenta), Modrí, Most-Híd (0,26 percenta), strany okolo Maďarského fóra (0,11 percenta), MySlovensko (0,09 percenta), Karma (0,08 percenta), Spoločne občania Slovenska (0,08 percenta), Srdce - SNJ (0,07 percenta), Princíp (0,06 percenta), Spravodlivosť (0,04 percenta), Slovenské hnutie obrody (0,04 percenta), Vlastenecký blok (0,04 percenta), SDKÚ-DS (0,02 percenta).