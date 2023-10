Pellegrini chce byť vo vláde garantom zahraničného smerovania Slovenska

Predseda KDH Milan Majerský by sa zase zameral na zdravotníctvo. To je prioritou aj pre lídra PS Michala Šimečku, ktorý poukazuje i na potrebu konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS.

Pellegrini avizoval, že Hlas-SD pôjde do vládnej koalície len vtedy, ak väčšina pochybností o zahraničnom smerovaní Slovenska bude „zo stola preč“. Tvrdí, že bude garantom toho, že sa nebude meniť zahranično-politická orientácia, ani pohľad na zásadné otázky budúceho vývoja Slovenska.

Majerský sa chce v prvom rade v zdravotníctve pozerať na dlhodobé riešenia, chce riešiť rezidenčný program pre začínajúcich lekárov a tiež otázky ministerstva školstva v súvislosti so vzdelávaním zdravotníkov.

Pre OĽANO je najdôležitejšia ochrana 200-eurového príspevku na dieťa, povedal líder hnutia Igor Matovič. SaS zase apeluje na ekonomický rast krajiny. Na Slovensko chce prilákať ďalšie strategické investície, uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Rudolf Huliak, ktorý kandidoval za SNS, vidí ako prioritu znovunaštartovanie poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti. Riešiť chcú aj otázku veľkých šeliem. Vidiek treba podľa neho postaviť na nohy.