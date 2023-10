Pellegrini načrtol prvé kroky novej vlády. Hamranovi sa kráti čas vo funkcii

Predseda KDH Milan Majerský opätovne potvrdil, že hnutie do vlády so Smerom-SD nepôjde. Nemá signály, že by to chcela Rada KDH zmeniť. Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini verí, že víťaz volieb dostane možnosť zostaviť vládu. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku nič nebráni ani neformálnym rokovaniam o vytvorení prípadnej alternatívy. Uviedli to v nedeľnej diskusii televízie Markíza.

KDH si podľa Majerského sadne za stôl s každým, kto ho na rokovania pozve. Pellegrini si spoluprácu s KDH predstaviť vie. Pri rokovaniach bude prihliadať na to, či dokáže byť budúca koalícia stabilná. Na otázku, či by si pýtal od lídra Smeru-SD Roberta Fica post premiéra, sa vyjadriť nechcel. Dá sa podľa neho predpokladať, že výmenou vlády dôjde aj k zmene na poste policajného prezidenta, na tému špeciálneho prokurátora očakáva odbornú debatu.

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka rešpektuje víťazstvo Smeru-SD vo voľbách. Podľa neho však nič nebráni tomu, aby začal rokovania na neformálnej báze o vytvorení prípadnej alternatívy. V prípade, že sa to nepodarí, pôjde PS do opozície.

Predseda hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič neverí, že sa rokovania o alternatívnej vláde podaria, Šimečkovi však drží palce. Zdôraznil, že nebude súčasťou ani jednej alternatívy. Do parlamentu ako poslanec nastúpi, ako dlho tam zostane, nevie. Cíti sa unavene a tiež sklamane. Pripustil rokovania s SaS, avšak nie s jej lídrom Richardom Sulíkom.

Podpredseda SaS Branislav Gröhling deklaruje podporu PS pri rokovaniach o alternatívnej vláde, aby mohla vzniknúť demokratická vláda, ktorá krajinu potiahne na Západ. Zopakoval, že „jazýčkom“ pri rokovaniach o novej vláde bude Pellegrini. SaS si zároveň nevie predstaviť spoluprácu s OĽANO s Matovičom ako predsedom.