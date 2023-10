Predseda českého Senátu: Verím, že Slovensko pre nás bude zdrojom poučenia

Vystrčil zdôraznil, že po voľbách štartuje ďalšia fáza, ktorou je povolebné vyjednávanie. Dodal pritom, že rešpekt k víťazovi patrí k demokracii rovnako ako rešpekt k nájdeniu vládnej väčšiny.

„Slovensko je náš najbližší partner a verím, že bude pre nás aj zdrojom poučenia. Pre budúcnosť Česka to považujem za zásadné,“ komentoval výsledok volieb na Slovensku Vystrčil.

Predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová je presvedčená, že mimoriadne vzťahy ČR a SR trvajúce od rozdelenia Česko-Slovenska, pretrvajú aj po parlamentných voľbách. „Prajem Slovensku zostavenie vlády, ktorá sa prihlási k euroatlantickému smeru zahraničnej politiky a dokáže upokojiť polarizovanú spoločnosť,“ dodala šéfka Snemovne.

Po sčítaní 99,98 percenta okrskov skončila na prvom mieste strana Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percenta hlasov. Do parlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov dostalo sedem politických subjektov. Volebná účasť dosiahla 68,5 percenta, čo je najviac od roku 2002.