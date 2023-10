Väčšina maďarských médií si v nedeľu všíma víťazstvo Smeru vo voľbách

Väčšina maďarských médií si v nedeľu všíma víťazstvo Smeru na čele s Robertom Ficom v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách na Slovensku, pričom osobitnú pozornosť venujú účinkovaniu spoločnej maďarskej strany Aliancia. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Koniec etnického politizovania, konštatoval server 444.hu v súvislosti s tým, že do zákonodarného zboru sa Aliancia nedostala. Voľby vyhral Robert Fico, maďarská strana sa opäť nedostala do parlamentu, píše szeretlekmagyarorszag.hu, ktorý podčiarkuje, že Fico je spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána.

Slovensko volilo: Robert Fico sa vrátil; Voľby na Slovensku priniesli obrovské prekvapenie, vrátil sa odpísaný politik; Smer poprel výsledky exit pollu a vyhral slovenské voľby; Neskutočný obrat: Voľby vyhrala strana Roberta Fica, znejú titulky ďalších médií.

Víťazom parlamentných volieb by mal byť Smer-SD, ktorý získal 23,31 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 16,98 percentami a Hlas-SD s 14,98 percentami hlasov. Do parlamentu sa ešte dostala koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 9,02 percenta, KDH s 6,91 percenta, SaS s 6,18 percentami a SNS s 5,67 percentami. Tesne pred bránami parlamentu ostala Republika so ziskom 4,8 percenta a Aliancia so 4,46 percenta hlasov. Pod pod hranicou troch percent hlasov sú Demokrati (2,92) a Sme rodina (2,25).