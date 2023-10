Gröhling si nevie predstaviť, že by Pellegrini vstúpil do vlády so Smerom či SNS

Musíme urobiť všetko pre to, aby nevznikla vláda Smeru-SD, vyhlásil v nedeľu podpredseda SaS Branislav Gröhling. Jazýčkom na váhach bude podľa neho líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Či sa rozhodne, že chce ísť do vlády, ktorá je symbolom korupcie, rozkrádania, nenávisti, alebo pôjde na tú druhú stranu smerom k demokratickým stranám," skonštatoval Gröhling.

Podpredseda liberálov si nevie predstaviť, že by Pellegrini išiel do vlády so Smerom či SNS. „Bude to veľmi prekvapujúce, keď bude stáť pri ľuďoch, ako je pán Taraba, Danko alebo Kuffa, ktorí šíria nenávisť a pomaly nevedia ani odsúdiť holokaust,“ dodal. Ako skonštatoval, po minulých vládach Smeru-SD zostalo zničené zdravotníctvo, školstvo, sociálny systém. SNS sa podľa neho spája s najväčšími korupčnými škandálmi.