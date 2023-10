Tomáš o rokovaní so Smerom: Ak nás oslovia, prídeme

Podpredsedníčka PS Lucia Plaváková deklarovala, že urobia všetko preto, aby líder Smeru-SD Robert Fico krajinu neriadil.

„Bude to rozhodnutie kolektívne, povieme to naraz po rokovaniach,“ povedal Tomáš s tým, že hodnotovo je im bližší Smer-SD. Podotkol, že Hlas-SD má silnú pozíciu pri rokovaniach. Plaváková zase priblížila, že sa budú snažiť o neformálne rozhovory so všetkými stranami, ktoré sa do parlamentu dostali s výnimkou Smeru-SD a SNS.

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič si myslí, že koalícia vznikne zo strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS a vráti sa mafiánsky štát. Podpredseda SaS Branislav Gröhling považuje za dôležité postaviť demokratickú vládu bez Smeru-SD a SNS a aby vznikla demokratická vláda, nie vláda rozkrádania a korupcie.