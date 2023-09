Po vyše štvrtine spočítaných okrskov vedie Smer, nasleduje Hlas a PS

Za ňou nasleduje Hlas-SD s 17,04 percentami a Progresívne Slovensko (PS) s 11,68 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí zatiaľ získala 9,11 percenta. Vo voľbách potrebuje získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Do parlamentu by sa dostali aj KDH s výsledkom 7,45 percenta, SNS so 6,06 percentami, Aliancia s 5,98 percentami a Republika s 5,48 percentami.

Volebná účasť dosahuje 66,20 percenta. Výsledky zatiaľ zohľadňujú menšie množstvo spočítaných okrskov, poradie strán sa môže meniť.