Podpredsedovia PS sú pri hodnotení exit pollov opatrní

Truban pripomenul, že exit poll nie je žiaden reálny prieskum. Myslí si, že skutočný výsledok bude "trošku a možno aj veľmi iný". Bihariová tvrdí, že je poučená z výsledkov spred troch rokov. Podpredseda PS Tomáš Valášek si chce počkať, kým bude sčítaných aspoň 20 až 30 percent okrskov.

„Vnímam to aj poučený spred troch rokov, keď sa ukazovali exit polly. Vnímal som to iba ako ďalší prieskum, vôbec nič reálne. Ani som netlieskal, ani som sa nejako extra neradoval. Výsledok vo voľbách v skutočnosti bude podľa mňa trošku alebo možno aj veľmi iný. Poposúva sa to,“ povedal Truban pre TASR. Finálny výsledok nechcel odhadovať. „Aj pred tromi rokmi som všeličo odhadoval, teraz som úplne v pokoji, čakám, ako to bude postupne nabiehať a hlavne, aký bude posledný finálny súčet všetkých hlasov,“ povedal Truban, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2020 viedol koalíciu PS-Spolu, ktorá sa napokon tesne do parlamentu nedostala.

Bihariová nechce výskať ani skandovať. „My sme už v tejto rieke boli, pamätám si, že sme mali priaznivé čísla, eufória trošku gradovala, očakávali sme, že sa to prejaví aj v konečnom výsledku a nestalo sa tak, preto som tentoraz poučená, radšej sa držím pri zemi,“ okomentovala pre TASR.

Len amatéri zostavujú koalície z exit pollov, skonštatoval pre TASR Valášek. Pripomenul, že exit polly sa mýlili o tri percentá v prípade koalície PS-Spolu vo voľbách v roku 2020. „Exit polly vyzerajú nádejne, ale nie je za tým nič viac ako nádej. Reálne výsledky sa len teraz zrátavajú,“ doplnil.