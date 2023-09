Šimečka: Exit polly vyzerajú nádejne, ale som opatrný ich komentovať

Bude to podľa neho tesné aj pre tie strany, ktoré sa môžu alebo nemusia dostať do Národnej rady SR. Dodal, že výsledky exit pollov vyzerajú nádejne, no pri ich komentovaní je opatrný.

„Zatiaľ nemáme žiadne reálne spočítané výsledky, máme exit polly, ktoré vyzerajú nádejne alebo pozitívne z hľadiska našej strany, ale bol by som veľmi opatrný akokoľvek komentovať výsledky exit pollov,“ povedal Šimečka novinárom. Pripomenul situáciu z parlamentných volieb z roku 2020, keď koalícii PS-Spolu prisúdili exit polly omnoho viac percent, ako boli konečné výsledky.

Komentovať výsledky bude Šimečka neskôr, keď bude jasné, ako reálne vyzerajú. Šéf PS sa poďakoval každému, kto šiel voliť. „Ľudia si uvedomovali, že ide o dôležité voľby. Nevieme síce, aká bude účasť, ale vyzerá to, že bude slušná,“ dodal.