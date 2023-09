Kaliňák a Blanár očakávajú pozitívne výsledky strany Smer-SD

Exminister vnútra za stranu Robert Kaliňák je presvedčený, že do Národnej rady (NR) SR sa Smer-SD dostane. Podpredseda strany Juraj Blanár verí v dobrý výsledok. Predseda strany Robert Fico prišiel do volebnej centrály. Pre médiá sa zatiaľ nevyjadril.

„Pevne verím, že budeme prví,“ uviedol Blanár. Počkať však podľa neho treba na výsledky. Myslí, že Smer-SD urobil kus dobrej roboty a napriek „presilovke“ strane ľudia dôverujú. „V prvom rade mám očakávania, že si ľudia uvedomia vážnosť situácie,“ uviedol a kritizoval vládnutie v uplynulých troch rokoch. Dodal, že po oznámení výsledkov bude všetko záležať od toho, kto sa do parlamentu dostane a či bude možné vládu zložiť.

Priblížil, že strana bude robiť aj paralelné sčítavanie hlasov. Po zatvorení volebných miestností budú čakať na zápisnice od svojich členov jednotlivých komisií. Zatiaľ neeviduje náznaky spochybňovania výsledkov. Podľa jeho informácií môže byť zaujímavá aj volebná účasť.

Kaliňák považuje za kardinálnu otázku pre každú stranu to, či sa dostane do NR SR. Všetko ostatné je podľa jeho slov otvorené a ďalšie otázky označil za dohady. Otázne bude to, ako si ľudia vyberali svojich zástupcov a ako by podľa nich malo Slovensko vyzerať v budúcnosti. Ani Kaliňák zatiaľ neeviduje informácie o možnej manipulácii výsledkov. Podotkol však, že napríklad volebné moratórium niektorým politikom nič nehovorí a do poslednej chvíle si robili kampaň.