Pellegrini: Hlas-SD môže byť rozhodujúcim subjektom pri tvorbe koalície

Základom je, aby si Hlas vo voľbách udržal pozíciu medzi troma najrelevantnejšími stranami. Novinárom to v sobotu večer povedal predseda strany Peter Pellegrini.

Líder Hlasu má nádej, že ich volebný výsledok by mohol byť lepší ako posledné prieskumy. Neodhodlal si ho však tipnúť. „Vypočujeme si prvý ortieľ, ktorý nám voliči vystavia v našich prvých parlamentných voľbách,“ podotkol Pellegrini. Je zvedavý, ako ľudia zareagovali na ich kampaň.

Najhoršie by podľa predsedu Hlasu bolo, ak by po voľbách vznikol pat. Považuje to za nebezpečnú záležitosť. Poukázal, že ak by sa tak stalo, parlament by potreboval 90 hlasov, aby schválil uznesenie k ďalším predčasným voľbám. Poslanci však môžu obštruovať a nezasadať. „Pat, ktorý nedovolí nikomu zložiť koalíciu, neznamená automaticky predčasné voľby,“ skonštatoval Pellegrini. Volebná noc bude podľa neho nocou prekvapení.

Hlasisti prežívajú volebnú noc v reštaurácii na brehu Dunaja pri bratislavskom výstavisku, kde oznamovali aj vznik svojej strany. Atmosféra je tam zatiaľ pokojná. Líder Hlasu bol počas dňa odvoliť a doprial si dlhú prechádzku so psom, aby si vyvetral hlavu.