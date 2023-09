Voľby by malo vyhrať PS pred Smerom-SD a Hlasom-SD

Za ním nasleduje Smer-SD s 21,9 percenta a Hlas-SD s 12,2 percenta. Do parlamentu by sa mali dostať aj OĽANO a priatelia s výsledkom 8 percent, SaS so 6,4 percenta, Republika so 6 percentami a KDH s 5,3 percenta hlasov. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Pred bránami parlamentu by mali ostať SNS so ziskom 4,4 percenta, Aliancia so 4,3 percenta, Demokrati s 3 percentami a Sme rodina s 2,3 percenta. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani jedno percento.

Na základe výsledkov by PS malo získať v parlamente 42 kresiel, Smer-SD 40. S 22 poslancami by mal byť v NR SR Hlas-SD. Hnutiu OĽANO a priatelia by malo pripadať 14 kresiel. SaS a Republika by mali získať po 11 miest. Desať poslancov by malo mať KDH.

Podľa exit pollu, ktorý robila agentúra Median SK pre RTVS

Parlamentné voľby by malo vyhrať Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,97 percenta hlasov. Druhý by mal byť Smer-SD s 19,09 percenta a tretí je Hlas-SD (11,17 percenta).

Za ním by malo byť OĽANO a priatelia s 9,46 percenta. Nasledujú KDH so 6,40 a SaS so 6,37 percenta. Republika by mala mať 6,07 percenta a SNS 5,38 percenta.

Pred bránami parlamentu by mali skončiť Aliancia (4,17 percenta), Demokrati (3,43 percenta), Sme rodina (3,29 percenta). ĽSNS by malo získať vo voľbách 1,94 percenta. Zvyšné kandidujúce strany by mali mať pod jedným percentom.

Na základe výsledkov by PS malo získať v parlamente 36 kresiel, Smer-SD 34. S 20 poslancami by mal byť v Národnej rade SR Hlas-SD. OĽANO a priatelia by malo pripadať 17 kresiel. KDH, SaS a Republika by mali získať po 11 mandátov, SNS desať.