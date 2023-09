Michal Šimečka: Akýkoľvek bude výsledok PS, prijmeme ho s pokorou

V príhovore na volebnej noci to vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Podľa podpredsedníčky Lucie Plavákovej má PS šancu atakovať prvé miesto.

Šimečka sa kandidátom, podporovateľom a ďalším hosťom prihovoril krátko po 21.00 h. Na kampaň môžu byť podľa neho hrdí bez ohľadu na výsledok, pretože ju viedli pozitívne, bez podpásových útokov na politických súperov. „Mám pocit, že napriek všetkým hoaxom, antikampani a útokom naša ponuka medzi ľuďmi zarezonovala,“ skonštatoval. Šéf hnutia sa poďakoval všetkým kandidátom, členom volebného štábu, dobrovoľníkom, donorom i osobnostiam za podporu.

Plaváková pre TASR uviedla, že volebná účasť by mohla byť vysoká. „Z informácií, ktoré sme dostávali, boli signály, že by mala byť celkom vysoká účasť, ale boli to kusé informácie len z niektorých častí Slovenska,“ poznamenala. „Myslím si, že šanca tu je, ukazovali to aj posledné prieskumy,“ odpovedala na otázku, či môže byť PS víťazom volieb. Atmosféru na volebnej noci hodnotí ako veľmi príjemnú. Prišli podľa nej všetky osobnosti, ktoré podporovali hnutie v kampani, vrátane niekoľkých hercov aj športovcov. „Atmosféra je veľmi fajn, ale určite je aj napätie z očakávania výsledku,“ doplnila Plaváková.