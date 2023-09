V súvislosti s parlamentnými voľbami je evidovaných 12 výjazdov sanitiek

Informuje o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR na sociálnej sieti.

„Záchranárov sme vyslali do volebných miestností v Hurbanovej Vsi, Bratislave, do Zbuzde, Krásnej nad Kysucou, Čadce, do Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom, Blesoviec aj do obce Rudňany,“ priblížili.

Záchranári zasahovali i v Považskej Bystrici pri záchrane 78-ročného muža. „Napriek snahe posádky sa muža nepodarilo zachrániť,“ uviedli. Zasahovali tiež pri kolapsoch, epileptickom záchvate, úrazoch aj pri aspirácii jedla.