Nesprávna svetová strana môže záhrade uškodiť. Ako sadiť podľa smeru?

K najčastejším obavám záhradkárov a pestovateľov patrí strach z príliš častej alebo naopak nepostačujúcej zálievky. Profíci však upozorňujú, že na to, ako bude vaša záhrada vo výsledku vyzerať, má zásadný vplyv oveľa dôležitejší faktor – jej celkový dizajn.

Spoločnosť vyrábajúca pracovné nástroje Toolstation podnikla prieskum, v rámci ktorého sa pýtala záhradníkov, s akým problémom sa v záhradách stretávajú najčastejšie. Väčšina z nich sa zhodla na tom, že ide o nevhodný dizajn.

Pri zostavovaní celkového vzhľadu je podľa záhradníčky Fiony Jenkinsovej dôležité dbať o správne smerovanie záhrady, množstvo tieňa a slnečného svetla v nej a typ zeminy, ktorý sa v nej vyskytuje. Tieto faktory by ste mali zohľadniť ešte pred nákupom a vysadením rastlín.

Ešte pred sadením sa zamyslite aj nad tým, akým spôsobom chcete záhradu využívať. „Budete ju mať na zábavu, chcete v nej zeleninový záhon, alebo len túžite po kvetoch? Tieto dôležité otázky si položte pred návrhom pôdorysu,“ radí Jenkinsová, ktorú cituje magazín Mirror.

Podľa odborníčky treba premýšľať aj nad tým, kadiaľ budete cez záhradu prechádzať. Na oddelenie jednotlivých častí záhrady vám okrem chodníkov môže poslúžiť aj nábytok.

Ak si nie ste istí, na ktorú svetovú stranu vaša záhrada smeruje, pomôžte si kompasom.

V južnej záhrade sa darí brečtanu, kosatcom a verbene.

V severnej a východnej záhrade môžete vysadiť čemericu alebo snežienky.

Do západnej záhrady sa najlepšie hodí napríklad fuksia, čajovník alebo magnólia.

V záhradách zvyknú robiť problémy aj nesprávne zasadené stromy a kríky, ktoré na nevhodnom mieste rastú príliš rýchlo alebo do príliš veľkých rozmerov, čím môžu poškodiť základy domu.

„Pri výbere stromov sa vopred informujte, do akej výšky a šírky rastú,“ pokračuje Jenkinsová. „Potom zvážte, či sa aj dospelý strom hodí do záhrady.“ Záhradníčka dodáva, že stromy netreba sadiť do blízkosti budov, chodníkov a záhonov, ktoré by mohli poškodiť koreňmi.

Ak túžite po živom plote, siahnite po pomalšie rastúcich kríkoch a stromoch, aby ste ich stihli zastrihávať s dostatočnou časovou rezervou.