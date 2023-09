Záchranári evidujú desať výjazdov sanitiek v súvislosti s parlamentnými voľbami

„Záchranárov sme vyslali do volebných miestností v Hurbanovej Vsi, Bratislave, do Zbudze, Krásnej nad Kysucou, Čadce, do Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom aj Blesoviec,“ uviedli záchranári. Dodali, že zasahovali pri kolapsoch, epileptickom záchvate, úrazoch aj pri aspirácii jedla.