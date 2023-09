Niektorí voliči uverili hoaxu, pre toto volali políciu

Na farbe pečiatky obce na hlasovacej obálke nezáleží. "Ak by bola teda pečiatka inej farby ako červenej, neznamená to neplatnosť hlasovacej obálky. Obálka bude platná," sprostredkovala polícia reakciu riaditeľky odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstva vnútra (MV) SR Evy Chmelovej.

Polícia na sociálnej sieti ďalej zdôraznila, že zákon o podmienkach výkonu volebného práva farbu pečiatky nerieši. Jeden z voličov sa mal v bratislavskej Petržalke dožadovať obálky s pečiatkou červenej farby.

„Hoaxy reálne ovplyvňujú životy ľudí a zbytočne zamestnávajú činnosť polície, ktorá mohla byť investovaná tam, kde je to reálne potrebné. Levickí policajti zaznamenali dva telefonáty od ľudí, ktorí sa sťažovali na to, že pečiatka na obálkach, do ktorej vkladajú pri voľbách svoj hlasovací lístok, nie je červená, ale modrá,“ informovala na sociálnej sieti polícia.

O priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách sa uchádza 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu do 22.00 h. Po ich uzatvorení sa začnú spočítavať hlasy. Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volbysr.sk aj na webe www.teraz.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia.