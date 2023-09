Volebné miestnosti v Záhorskej Bystrici zaplnili voliči hneď po otvorení

Voliči začali prúdiť do volebných miestností hneď po otvorení. Jeden z prvých sa pre TASR priznal, že sa pri hlasovaní rozhodoval až na poslednú chvíľu. Na otázku, k čomu by mal prispieť jeho hlas skonštatoval, že by to malo byť ku „konečne normálnemu Slovensku“.

Záujem o zmenu pomerov po voľbách deklaroval aj mladý pár, ktorý bol o svojej voľbe rozhodnutý už dávnejšie. „Chceli by sme, aby bolo Slovensko stabilnou krajinou a nebolo to hore-dole, tak ako to bolo posledné obdobie. Verím, že k tomu naše hlasy prispejú,“ uviedli.

Sobotňajšie voľby sú v ére samostatného Slovenska deviatymi voľbami do Národnej rady SR. Hlasovať v nich môže 4,3 milióna voličov. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.