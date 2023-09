Musk sa na sociálnej sieti pohádal s nemeckou vládou. Takýto má názor na migráciu

Dôvodom názorovej výmeny boli humanitárne lode riadené nemeckými mimovládnymi organizáciami, ktoré na mori zachraňujú migrantov a vozia ich do Talianska. Správu priniesla tlačová agentúra ANSA.

Musk, majiteľ sociálnej siete X predtým známej ako Twitter, zdieľal video zachytávajúce záchranné operácie týchto lodí, ktoré dotuje nemecká vláda a ktoré „vyzdvihujú ilegálnych migrantov na mori a vozia ich do Talianska“.

Miliardár položil otázku: „Vedia o tom Nemci?“

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5