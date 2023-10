Skrášlite si záhradu užitočnou okrasou. Pri tomto kvete burina neporastie

Nekompromisná burina rastie všade tam, kde túžime po dokonalosti a estetike. Často ju pritom nezastavia ani chemické prípravky, opakované okopávanie alebo nízke teploty. Ak nič iné nezaberá, siahnite po príjemnom a estetickom riešení.

V boji proti burine sú efektívne aj niektoré kvety, ktoré bežne ozdobujú záhrady a dvory nič netušiacich záhradkárov. Ide najmä o kobercové trvalky, ktoré sa používajú na pokrytie rozsiahlych plôch zeminy, pričom po zakorenení nenechávajú priestor pre rast buriny.

Zdá sa vám, že burina už celkom prevzala kontrolu nad vašou záhradou? Nestrácajte nádej – kobercové trvalky totiž pomôžu aj tam, kde je pýr hlboko zakorenený.

Odolný, nenáročný a efektívny proti burine

Problémy s burinou v záhrade má aj Sandra Bakerová, ktorá si prišla po radu do facebookovej skupiny Gardening UK (Záhradkári vo Veľkej Británii). „Chcela by som vedieť, ktoré rastliny sú najlepšie na minimalizovanie buriny,“ píše Bakerová v príspevku. „Snažíme sa prečistiť záhradu, ale do bokov by som rada niečo zasadila.“

Na pomoc jej prišli hneď niekoľkí diskutujúci, ktorí sa zhodli na tom, že najlepším riešením je jeden konkrétny druh okrasnej rastliny.

„Pomáhajú ju vykoreniť kobercové kvety, zaberajú burine všetku zeminu,“ vysvetľuje Melanie Woottonová. „Nedám dopustiť na odolný pakost. Veľmi nenáročný. Stačí ostrihať, a neskôr opäť zakvitne,“ dodáva.

S Woottonovou súhlasí Janice Crandonová: „Je burina a burina! Niektoré odolné trvalé byliny ako ostružina, pupenec a pŕhľava je najlepšie dôsledne vykopať pred sadením. Ak sa im chcete vopred vyhnúť, hodia sa na to niektoré odolné trvalky, napríklad pakost.“

Profesionálni záhradníci zo spoločnosti Hayloft Plants pre portál Express dodávajú, že výhodou pakostu je aj mimoriadna nenáročnosť a dobrý rast vo väčšine druhov zeminy.