Kontradmirál Vladimir Zemľanskij, ktorý má v generálnom štábe ruskej armády na starosti odvody, uviedol, že branci absolvujú 12-mesačnú základnú vojenskú službu, do vojnovej zóny však poslaní nebudú. Na Ukrajine je podľa neho k dispozícii dostatok dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú vojenskú službu a „plnia príslušné úlohy“.

V Rusku sa odvod do armády koná dvakrát do roka. Generálny štáb uvádza, že muži by sa po absolvovaní vojenskej služby mali vrátiť domov. Takisto sa však môžu hlásiť do bojových operácii na Ukrajine, kde potom pôsobia na základe kontraktu.

Zemľanskij neuviedol, koľko brancov bude na jeseň povolaných. Zvyčajne ich je približne 120.000, píše DPA. Admirál však oznámil, že na jar bolo povolaných 147.000 mužov.

Na dobrovoľnú vojenskú službu sa podľa oficiálnych údajov za posledné mesiace prihlásilo približne 300.000 dobrovoľníkov. Minulý rok bolo počas mobilizácie povolaných 300.000 záložníkov.