Orbán tvrdí, že EÚ zadržiava fondy pre Maďarsko, lebo čaká na poľské voľby

Podľa Orbánových tvrdení „byrokrati“ v Bruseli čakajú na voľby v Poľsku s nádejou, že padne súčasná konzervatívna poľská vláda vedená Mateuszom Morawieckim. Orbán však pripustil, že by túto svoju „hypotézu“ nedokázal obhájiť v otvorenej diskusii.

Ak by po voľbách z 15. októbra skončila súčasná poľská vládna garnitúra, maďarská vláda by podľa Orbána zostala v EÚ bez spojencov a tak by sa s ňou Brusel dokázal „ľahšie porátať“.

Naopak, ak sa vo Varšave udrží Morawieckeho vláda, Maďarsko a Poľsko sa budú vždy vzájomne chrániť, domnieva sa Orbán. Únii potom nezostane nič iné, iba vyplatiť eurofondy, ktoré podľa jeho slov Európska komisia zadržiava len „z absurdných dôvodov“.

Orbán dokonca naznačoval, že európske peniaze určené Maďarsku možno neprichádzajú preto, lebo časť z nich už EÚ dala Ukrajine.