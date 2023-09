Trump sa nepokúsi presunúť žalobu v štáte Georgia na federálny súd

Trump čelí v Georgii žalobe za pokus o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z novembra 2020. Očakávalo sa, že exprezident sa pokúsi prípad presunúť na federálnu úroveň s cieľom uplatniť si imunitu, ktorá sa vzťahuje na predstaviteľov americkej vlády, píše CNN.

Federálne zákony takýto presun umožňujú v prípade, keď sa údajné previnenia vzťahujú na úradné povinnosti obvinených osôb, vysvetľuje stanica.

Trump mal možnosť požiadať o presun prípadu do piatku. Jeho právnici predtým sudcovi oznámili, že exprezident by sa o to mohol pokúsiť. Napokon tak však neurobili.

„Prezident Trump teraz oznamuje súdu (štátu Georgia), že sa nebude snažiť presunúť svoj prípad na federálny súd. Toto rozhodnutie je založené na odôvodnenom presvedčení, že tento ctihodný súd má v úmysle plne a úplne chrániť jeho ústavné právo na spravodlivý proces a zaručí mu náležitý výkon práva,“ uviedol Trumpov právnik Steven Sadow.

Proces bude prebiehať pred štátom okresným súdom so sídlom v Atlante. Tamojšia prokuratúra v auguste obžalovala Trumpa a ďalších 18 osôb z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v Georgii.

Súd neskôr zamietol žiadosť Marka Meadowsa, bývalého šéfa Trumpovej kancelárie, o postúpenie jeho prípadu na federálny súd. O takýto presun požiadali aj ďalší obžalovaní, dodáva CNN.