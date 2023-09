Anglická polícia zatkla mladistvého pre sťatie známeho javora

Incident sa odohral na mieste zvanom Sycamore Gap (Javorové sedlo). Tamojší javor horský bol známy z filmu Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991) a bol obľúbenou turistickou atrakciou, ktorú ročne navštevovali tisíce návštevníkov smerujúcich aj k Hadriánovmu valu, pamiatke zapísanej na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Val za čias starovekého Ríma strážil severozápadnú hranicu Rímskej ríše proti výpadom bojovných keltských kmeňov žijúcich na území dnešného Škótska.

Mladíka zadržali pre podozrenie zo spáchania trestného činu, pri vyšetrovaní spolupracuje s políciou.

„Ten strom je známy po celom svete, je preto pochopiteľné, že tento skutok miestnymi otriasol a rozhneval ich,“ vyhlásila polícia.

Správa národných parkov v Northumbrii požiadala turistov, aby vyrúbaný strom nenavštevovali.

„Bol to skutočne šok. Bola to ikonická scenéria, ktorú chcel vidieť každý. Ak by to urobila príroda, dalo by sa to pochopiť, no toto je neodpustiteľné,“ vyhlásila Allison Hawkinsová, návštevníčka náučného chodníka pri Hadriánovom vale, ktorá na celý incident upozornila medzi prvými.