Prezident Tokajev: Kazachstan nebude Rusku pomáhať obchádzať sankcie

Šíria sa totiž podozrenia, že Moskva stále dostáva životne dôležitý tovar cez stredoázijské krajiny. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

„Kazachstan jednoznačne vyhlásil, že bude dodržiavať sankčný režim,“ povedal Tokajev po rozhovoroch s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne.

„Máme kontakty s príslušnými organizáciami, aby sme boli v súlade so sankčným režimom, a myslím si, že nemecká strana by nemala mať obavy z prípadných krokov, ktorými by sme obchádzali tento sankčný režim,“ dodal kazašský líder.

Napadnutie Ukrajiny Moskvou veľmi znervóznilo stredoázijské krajiny vrátane Kazachstanu, ktorý sa snaží dištancovať od ruskej invázie. Vláda v Astane neuznala východné a južné ukrajinské oblasti okupované Moskvou za súčasť Ruska.

Kazachstan ako blízky ekonomický a vojenský spojenec Ruska, s ktorým má 7500 kilometrov dlhú spoločnú hranicu, je však opakovane obviňovaný, že pomáha svojmu väčšiemu susedovi získavať tovar, čím porušuje sankcie.

Európska únia sa vo svojom 11. sankčnom balíku snaží brániť reexportu citlivých tovarov tretími krajinami do Ruska, a to opatrením, ktoré umožňuje obmedziť určitý vývoz do štátov, ktoré nespolupracujú.

Zároveň sa západné krajiny snažia zohrávať väčšiu úlohu v Strednej Ázii, keďže v súčasnosti niektoré štáty v tomto regióne spochybňujú svoje dlhodobé vzťahy s Ruskom.

Okrem Tokajeva bude Scholz hostiť v piatok na spoločných rozhovoroch aj lídrov Kirgizska, Uzbekistanu, Turkménska a Tadžikistanu.

Stretnutie piatich stredoázijských lídrov bude prvou spoločnou schôdzkou tohto druhu s členskou krajinou EÚ.

Nemecko má záujem o tento región aj preto, že je bohatý na energetické zdroje a nerasty – Berlín sa totiž snaží získať náhradné zdroje energie po tom, čo mu dodávky z Ruska „vyschli“.