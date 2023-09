Poľsko, Nemecko a Česko budú spolupracovať na riešení nelegálnej migrácie

Na tieto účely krajiny vytvoria špeciálnu pracovnú skupinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Ministri sa rozprávali aj o rastúcom počte migrantov, ktorí do Poľska prichádzajú po tzv. balkánskej migračnej trase. Poľsko sa z tohto dôvodu rozhodlo zintenzívniť kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom. Podľa Kamiňského vďaka nim len v stredu zachytili asi 150 migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažili dostať do Nemecka.

Kamiňski po stretnutí tiež zdôraznil nepravdivosť správ o údajnom obnovení trvalých kontrol na vnútornej schengenskej hranici medzi Poľskom a Nemeckom. Nemecko sa podľa jeho slov rozhodlo iba zvýšiť počet hliadok na svojej strane hranice.

Nemeckí politici vrátane kancelára Olafa Scholza vyjadrili nedávno obavy zo zvýšeného počtu migrantov, ktorí do krajiny prichádzajú z Poľska. Na základe ich vyhlásení vznikli dohady, že Nemecko môže svoju hranicu s Poľskom uzavrieť.