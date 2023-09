ZSSK pre voľby a maratón posilňuje vybrané vlaky o vozne

V súvislosti so sobotnými (30. 9.) parlamentnými voľbami a nedeľňajším (1. 10.) Medzinárodným maratónom mieru (MMM) v Košiciach Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní vybrané vlaky diaľkovej dopravy. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Pridanie vozňov sa týka vo štvrtok vlaku IC 45 a v piatok (29. 9.) vlakov IC 44, IC 45, IC 523 a IC 524 medzi Bratislavou a Košicami. V sobotu bude posilnený vlak IC 523 a v nedeľu vlaky IC 522, IC 523 a IC 524 medzi Bratislavou a Košicami, ako aj vlaky EC 272, EC 274 a EC 276 Metropolitan v úseku Bratislava - Praha.

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus v spolupráci so ZSSK navyše pre košický maratón v sobotu vypraví mimoriadny vlak Maratónsky expres z Bratislavy do Košíc a v nedeľu naspäť do Bratislavy. Rýchlik zastavuje aj na zastávkach Trnava, Trenčín, Žilina a Liptovský Mikuláš.