Macron počas návštevy Korziky navrhol väčšiu autonómiu ostrova

„Buďme dostatočne odvážni na to, aby sme vytvorili autonómiu Korziky v rámci republiky,“ povedal Macron. Zdôraznil, že cieľom je autonómia „nie proti štátu ani bez štátu“. Francúzsky prezident načrtol návrh na zásadnú zmenu vzťahov medzi Parížom a Ajacciom, pričom dohoda sa plánuje do šiestich mesiacov.

Macron ďalej povedal, že podporuje zakotvenie korzickej identity vo francúzskej ústave, ako to požadujú korzickí nacionalisti. Korzické orgány by mali mať väčšie právomoci a korzický jazyk by sa mal vyučovať viac, doplnil.

Tieto vzťahy sú už dlhodobo problematické. Korzickí separatisti desaťročia bojovali za väčšiu nezávislosť, často i násilnými prostriedkami.

Národný oslobodzovací front Korziky (FLNC) zložil zbrane v roku 2014, keď umiernenejší nacionalisti získali silnejšie politické postavenie. V súčasnosti majú väčšinu v regionálnom parlamente a žiadajú o autonómny štatút.

Napätie sa prudko zvýšilo po smrti korzického nacionalistu Yvana Colonnu vo francúzskom väzení v marci minulého roka. Colonnu napadol spoluväzeň, keď si odpykával trest za vraždu francúzskeho prefekta Korziky Claudea Érignaca z roku 1998.

Na ostrove vypukli protesty. Vláda v Paríži už niekoľko mesiacov rokuje so zástupcami Korziky o nových vzťahoch.