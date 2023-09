Posun v prípade z Dúbravky: Polícia začala trestné stíhanie vo veci viacerých zločinov

V prípade nočného incidentu v bratislavskej Dúbravke začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu útoku na verejného činiteľa, zločinu ublíženia na zdraví, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu všeobecného ohrozenia. Polícia začala trestné stíhanie aj vo veci trestného činu zabitia, a to v súvislosti so služobným zákrokom, pri ktorom došlo k usmrteniu páchateľa. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Polícia sa aktuálne zaoberá vykonávaním nevyhnutných procesných úkonov. „Bližšie informácie k prípadu poskytneme, hneď ako to situácia vo vyšetrovaní umožní,“ zdôraznil hovorca.

Viaceré policajné hliadky boli vo štvrtok krátko pred 1.00 h vyslané na základe viacerých telefonických oznámení od občanov na Fedákovu ulicu v Dúbravke. Malo tam dôjsť k výbuchu v jednom z bytov a následne k streľbe.