Čo očakávať, keď si prinesiete domov psa z útulku?

Majitelia môžu niekedy čeliť neočakávaným zmenám u svojich nových spoločníkov. Ide o to, že pes nemusí úplne ukázať svoje správanie dovtedy, kým sa u vás necíti úplne ako doma. Hoci akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytnú, môžu byť pozitívne, môžu existovať aj negatívne prejavy správania a približne 15 percent adoptovaných psov sa nakoniec kvôli tomu vráti do útulkov, píše portál IFL Science.

Výskumníci z Ohio State University vypracovali komplexnú štúdiu zmien v správaní adoptovaných psov počas prvých šiestich mesiacov v nádeji, že by to mohlo poskytnúť potenciálnym majiteľom lepšiu predstavu o tom, čo môžu očakávať. Štúdia je publikovaná v PLOS ONE.

„Je pre nás dôležité, aby sme boli schopní poradiť majiteľom o tom, čo sa môže alebo nemusí v budúcnosti zmeniť, aby mohli byť lepšie pripravení zvládnuť tieto následky a potom, dúfajme, držať psy v domácnostiach," uviedol vo vyhlásení Kyle Bohland, hlavný autor štúdie.

Výskumný tím skúmal majiteľov 99 psov adoptovaných z piatich útulkov v Ohiu medzi 1. októbrom 2020 a 1. júnom 2021, pričom požiadal o informácie 7, 30, 90 a 180 dní po adopcii. Na hodnotenie správania štandardizovaným spôsobom použili výskumný nástroj s názvom Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire (C-BARQ).

Účastníkov požiadali, aby odpovedali na 42 otázok použitím stupnice od 0 do 4. Hodnotili správanie, ako je vzrušivosť, agresia zameraná na cudzincov, majiteľov a známych alebo neznámych psov a správanie súvisiace so separáciou. Boli tiež požiadaní, aby ohodnotili svoju celkovú spokojnosť so správaním psa a zaznamenali všetky zmeny v ich domácnosti, ktoré by mohli ovplyvniť správanie psov.

Zistilo sa, že do konca šiesteho mesiaca došlo k výraznému poklesu správania súvisiaceho s odlúčením, pripútanosťou a vyhľadávaním pozornosti. To je dobrá správa pre tých, ktorí musia pravidelne opúšťať svoj domov a nechávať psa samého doma.

Agresia voči cudzincom má dôvod

Zistenia však tiež preukázali významné zvýšenie agresie smerovanej k cudzincom, ťažkostí s tréningom vo všetkých časových bodoch a počas šiestich mesiacov bola vysoká prevalencia všetkých typov agresie v rôznych bodoch.

Ak vezmeme do úvahy faktory, ako je veľkosť psa, vek a anamnéza, štatistická analýza odhalila, že niektoré by mohli súvisieť so zmenami pozorovanými v správaní. Napríklad v prípade agresie výsledky naznačujú, že psy, ktoré počas pobytu v útulkoch dostávali lieky proti úzkosti, mali väčšiu pravdepodobnosť agresívneho správania voči cudzím ľuďom.

Vedci veria, že pozorované zmeny možno vysvetliť. V dokumente naznačujú, že nárast agresie smerovanej k cudzincom môže byť spôsobený tým, že psy začnú viac chrániť svoje nové domáce prostredie, a znížením separačnej úzkosti, ktorá odráža pocit väčšej istoty a sebavedomia.

Sú to dobré psy

Prevažná väčšina majiteľov tiež stále verila, že ich psy sú v podstate dobré, po šiestich mesiacoch 93,7 % z nich zhodnotilo celkové správanie svojho psa ako vynikajúce alebo dobré.

Táto kombinácia zistení je pripomienkou toho, že takmer každý sa na určitej úrovni stretol s nepredvídateľnými problémami správania, chorobami a zvláštnosťami starnutia zvierat, napriek tomu ich zbožňujú. Celkovo to skutočne hovorí o väzbe, ktorú majú ľudia so svojimi domácimi miláčikmi.

Autori štúdie dúfajú, že ich zistenia využijú veterinári a útulky, aby potenciálnym majiteľom poskytli presnejšie informácie o tom, aké zmeny v správaní môžu očakávať, a naopak im dajú reálnejšie očakávania o adopcii psieho spoločníka. „Základom je, že nechceme vidieť psy vracať sa do útulkov," povedal Bohland.