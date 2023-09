Slafkovského netrápia kritici, Mešár: "Všetko to zvláda veľmi dobre"

Montreal si ho vo vlaňajšom drafte vybral z prvého miesta a devätnásťročný krídelník musí okrem hernej stránky zvládnuť aj tlak priaznivcov najúspešnejšieho klubu v histórii NHL.

Slafkovský prispel presným zásahom v noci na štvrtok v druhom prípravnom zápase tímu k víťazstvu nad Ottawou 4:3. Presadil sa v 15. minúte, keď z dorážky zvýšil na 2:0. V stretnutí odohral necelých 14 minút, zaznamenal päť streleckých pokusov a bol blízko aj k ďalším dvom gólom. Zároveň sa vedel vyrovnať aj s fyzickou hrou Senators. „Cítil som sa dobre. Túto stredu to bolo lepšie ako minulú a som si istý, že budúcu sa to ešte zlepší,“ uviedol Slafkovský podľa sportsnet.ca. Jeho krajan a spoluhráč Filip Mešár strávil na ľade 10:31 min.

Canadiens získali celkovo 24 Stanleyho pohárov a prvýkrát po takmer 40 rokoch si vyberali v drafte ako prví. Rozhodovali sa medzi Slafkovským a kanadským favoritom Shaneom Wrightom. Slovák mal za sebou dva vydarené turnaje za reprezentáciu a zámorský center mal byť predurčený na najvyššiu voľbu odo dňa, keď mu v 15 rokoch udelili výnimočný status na vstup do OHL. Wrighta si nakoniec vybral Seattlu Kraken až zo štvrté miesta, pred ním si ešte z 2. miesta vybral New Jersey Devils slovenského obrancu Šimona Nemca a Arizona získala z 3. miesta amerického centra Logana Cooleyho.

Podľa riaditeľa amatérskeho skautingu Canadiens Nicka Bobrova rozhodol o voľbe charakter: „Tlak, ktorý je na neho vyvíjaný zatiaľ zvláda neuveriteľne dobre. Myslím si, že existujú dôkazy na to, aby sme posúdili, ako sa s ním dokáže vyrovnať. Nielen turnaje, ale aj obdobie možno dva a pol až troch rokov, počas ktorých sa stále zlepšoval, aj keď bol pod tlakom päťmiliónovej populácie na Slovensku.“

Montreal si v 1. kole rovnakého draftu vybral aj ďalšieho Slováka Filipa Mešára (26. miesto). Ten je najlepší priateľ Slafkovského od detstva a je s ním v kontakte každý týždeň: „Tlak by trápil každého iného, ale Juraj si tým prešiel už dávno. Všetci ho doma sledujú rovnako ako fanúšikovia Canadiens. On sa však sústredí len na to, aby sa stále zlepšoval. Vie, že je to dlhodobý proces a všetko to zvláda veľmi dobre,“ uviedol Mešár.

Slafkovský čelil kritike po prvom prípravnom stretnutí, keď Montreal prehral s New Jersey Devils 2:4. „Len sa tomu smejem,“ povedal po odohratí prvého zápasu po takmer deviatich mesiacoch. V polovici januára v stretnutí proti New Yorku Rangers si poranil ľavé koleno a sezóna sa pre neho predčasne skončila. Celkovo v nej odohral 39 duelov s bilanciou štyri góly a šesť asistencií.

Slovenský krídelník počas zranenia veľa komunikoval s trénerom Martinom St. Louisom: „Myslím si, že ho zaujíma, keď diskutujeme o jeho hre a o tom, čo sa mu snažím povedať. Nie je to len môj monológ, ale vzájomná komunikácia,“ povedal kouč Montrealu, ktorý vidí, že Slafkovský napreduje: „Určite bude mať v priebehu ročníka aj pokles formy. Som si však celkom istý, že na konci sezóny bude na tom výkonnostne lepšie. S očakávaniami sa musí vyrovnať. Niekedy sú nespravodlivé, ale to, že im Slafkovský nedovolil, aby ho ovplyvnili, je veľký dôvod, prečo si ho vybrali Canadiens.“

V prípravnom zápase nastúpil v druhom útoku s Rafaelom Harveym-Pinardom, na centri bol Kirby Dach, ktorý nechápe, ako sa Slafkovský dokáže vyrovnať s tlakom. Dvadsaťdvaročného Kanaďana si Chicago Blackhawks vybralo v roku 2019 z celkového tretieho miesta. Tiež mali od neho veľké očakávanie, utrpel však zranenie, ktoré ho zastavilo, a musel sa vyrovnať s kritikou. Svoju skúsenosť za tri roky v Chicagu však nedokáže porovnať s tou, ktorou si Slafkovský prešiel za uplynulý rok v Montreale.

„Je dobré vidieť ako sa baví, vracia sa ku svojej hre a verí si s pukom. Má tu priestor na to, aby sa stále zlepšoval a pre tím a mesto je vzrušujúce ho sledovať,“ skonštatoval Dach.