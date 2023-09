Ako pripraviť ruže na zimu. Toto už v jeseni nerobte

Zazimovanie ruží je základom, ktorý zabezpečí, že na jar zo svojej rastliny vyťažíte maximum. Ruže dokážu prirodzene odolať mrazivým podmienkam, pretože vstupujú do spiaceho stavu, ale záhradkári môžu aj podniknúť ďalšie kroky na zvýšenie ich ochrany.

Zazimovanie rastlín je najlepší spôsob, ako zabrániť ťažkým zraneniam a zabezpečiť, že ruže budú každý rok kvitnúť. Poškodiť ruže počas zimy môžu silné vetry či príliš drasticky klesajúce teploty. Našťastie, záhradníci objavili tri spôsoby, ako týmto rizikám čeliť.

Jedným z opatrení na ochranu záhradných ruží je nahromadenie mulča do veľkej kopy nad kríkmi po ich orezaní. Najlepší mulč na túto úlohu je taký, ktorý obsahuje málo alebo žiadnu vodu, pretože to zabráni príliš silnému zamrznutiu ochranného puzdra. Môže ísť o hrubú vrstvu slamy, lístia a kompostu, pretože to poskytuje ochrannú vrstvu, ktorá izoluje pôdu.

Iní záhradníci radia úplne ruže ostrihať - odstrániť listy, bočné výhonky a priviazať k opornej štruktúre. Každý z malých púčikov vystrelí nový prút, ktorý pôjde priamo k slnku a vytvorí kvet.

V neposlednom rade záhradkári často argumentujú, že je dôležité prestať hnojiť aspoň šesť týždňov pred prvým mrazom, pretože to odradí nový rast. Rastlina tak s väčšou pravdepodobnosťou vstúpi do stavu spánku a aktivuje svoju jedinú prirodzenú obranu proti živlom v čase zimy. Zásadným pravidlom je, že záhradkári by mali obmedziť hnojenie na minimum dvakrát ročne - na jar a v polovici až koncom leta.