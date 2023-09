Federálna sudkyňa nevyhovie žiadosti právnikov Trumpa, z procesu neodíde

Chutkanovú o stiahnutie sa z nadchádzajúceho procesu žiadali Trumpovi právnici, a to pre jej údajnú zaujatosť.

Sudkyni okresného súdu vo Washingtone Chutkanovej, ktorú do funkcie nominoval demokratický exprezident USA Barack Obama, bol Trumpov prípad pridelený náhodne. Vo svojom stredajšom 20-stranovom rozhodnutí uviedla, že nevidí dôvod na to, aby sa stiahla z tohto procesu, ktorý sa má začať 4. marca.

Trump je v rámci neho obvinený zo snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých nad ním zvíťazil demokratický kandidát a súčasný prezident Joe Biden. Súčasťou snáh bol aj útok Trumpových stúpencov na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021. Trump dodnes odmieta uznať svoju porážku, napriek tomu, že legitimitu volieb potvrdili už početné rozhodnutia príslušných súdov a úradov.

Trumpovi právnici vo svojej žiadosti spochybnili, že by pod Chutkanovej vedením mohol mať ich klient zaručený spravodlivý súdny proces. Odvolávali sa pritom na vyjadrenia sudkyne v dvoch pojednávaniach o rozsudkoch nad účastníkmi útoku na americký Kapitol zo 6. januára 2021. Tvrdili, že Chutkanová v nich naznačovala, že Trump si zaslúži byť stíhaný a braný na zodpovednosť, pričom ju obvinili zo zaujatosti voči exprezidentovi.

Samotná sudkyňa sa voči týmto tvrdenia vo svojom stredajšom rozhodnutí ohradila. „Je potrebné poznamenať, že súd nikdy nezaujal toto stanovisko, aké mu pripisuje obhajoba, a síce, že bývalý 'prezident Trump by mal byť stíhaný a uväznený',“ napísala a dodala, že Trumpovi obhajcovia ani nijaký konkrétny príklad na podloženie týchto tvrdení neuviedli.

Prípad je jedným zo štyroch, v ktorých je aktuálne Donald Trump pred budúcoročnými prezidentskými voľbami obvinený z rôznych trestných činov. On sám všetky tieto kauzy považuje za vykonštruované a politicky motivované pokusy, ktoré majú prekaziť jeho opätovnú prezidentskú kandidatúru, respektíve znovuzvolenie.

Trump sa o výmenu sudcu v trestnom konaní voči svojej osobe pokúsil už po druhý raz. Prvýkrát to bolo voči sudcovi Juanovi Merchanovi, ktorý má na starosti prípad Trumpovho údajného podplácania pornoherečky a súvisiaceho falšovania obchodnej dokumentácie. Proces v tejto kauze by sa mohol začať na jar 2024. Ani v tomto prípade exprezident so svojou žiadosťou neuspel, pričom Merchan mu odkázal, že si je istý svojou „schopnosťou zostať spravodlivý a nestranný“.