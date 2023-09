Streľba v Dúbravke: Útočník strieľal na ľudí z okna bytovky

„Na mieste sa nachádzali štyri osoby so strelnými poraneniami, ktoré boli po prvotnom ošetrení transportované do nemocnice. U piatej záchranári konštatovali exitus,” píše na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré do bratislavskej mestskej časti Dúbravka vyslalo tri posádky.

Podľa portálu noviny.sk začal v noci z okna bytovky útočník náhodne strieľať do ľudí. Útočil aj na policajtov, ktorí prišli na miesto činu. Zranil troch civilistov a jedného policajta. Policajti ho podľa portálu smrteľne zranili na medziposchodí v bytovke.